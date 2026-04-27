Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Räuberische Erpressung auf Straße - Polizei sucht Zeugen

Baiersbronn (ots)

Bislang Unbekannte haben am späten Samstagabend einen 14-Jährigen bedroht und die Aushändigung seiner Fan-Artikel eines Fußballvereins gefordert.

Nach bisherigem Ermittlungsstand besuchte der Jugendliche zusammen mit Freunden eine örtliche Veranstaltung. Als die Gruppe diese gegen 23.00 Uhr verließ und Richtung Bahnhof lief, wurde er von vier Männern angehalten. Unter Androhung von Schlägen forderten sie den Fan-Schal und eine schwarze Umhängetasche mit Vereinslogo. Schließlich händigte der 14-Jährige die Gegenstände aus und die Unbekannten entfernten sich wieder in Richtung der Veranstaltung.

Die vier Tatverdächtigen, die alle zwischen 16 - 20 Jahre alt und männlich waren, werden wie folgt beschrieben:

1. etwa 190 cm groß, muskulös, schwarze kurze Haare, schwarzer Pullover mit dem Aufdruck "Ostblock" auf dem Rücken, schwäbischer Akzent 2. etwa 170 cm groß, braune dunkle Haare, weite blaue Jeans, Trainingsjacke der portugiesischen Nationalmannschaft 3. etwa 190 cm groß, orange-rötliche Haare, schwarze "The Northface"-Jacke 4. schwarz gekleidet

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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