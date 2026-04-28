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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Tatverdächtige nach mutmaßlichem Tötungsdelikt in Haft

Pforzheim (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 51-jähriger Mann in einer Wohnung lebensgefährlich verletzt und ist am Samstag im Krankenhaus verstorben. Die Tatverdächtige wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hielten sich die beiden Beteiligten, welche in einer familiären Beziehung standen, alleine in einer Wohnung auf. Aus noch unbekannten Gründen soll die 51-jährige Frau dem Mann eine stark blutende Verletzung zugefügt haben. Sie konnte gegen 17:00 Uhr noch in der Wohnung festgenommen werden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Er erlag am Folgetag seinen Verletzungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim erließ das Amtsgericht Pforzheim am Samstag Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen die 51-jährige deutsche Tatverdächtige. Die zuständige Haftrichterin setzte den Haftbefehl in Vollzug. Seitdem befindet sich die Frau in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim, insbesondere zu den Geschehensabläufen innerhalb der Wohnung, dauern an.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Melanie Konrad, Polizeipräsidium Pforzheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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