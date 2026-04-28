Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Rohrdorf - Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rohrdorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem Pkw am Montagmittag ist eine Person schwer verletzt worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand wollte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer gegen 12.20 Uhr von der Straße Langehag die Talstraße überqueren. Dabei übersah er einen 62-jährigen Kradfahrer, der auf der Talstraße in Richtung Ebhausen fuhr. Durch den Zusammenprall fiel der Fahrer über die Motorhaube auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 17.000 Euro geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

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