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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach: 1. Nachtrag zur Pressemitteilung vom 5.12.2025; 9:55 Uhr: Einbrüche in Wohnhäuser - Zeugen gesucht

Neubulach (ots)

Im Zusammenhang mit einem Einbruch am 4.12.2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6173059) wurden zwischenzeitlich Kameradaten sichergestellt. Auf diesen konnten drei verdächtige Personen festgestellt werden, die im Zusammenhang mit dem Wohnungseinbruchsdiebstahl stehen könnten.

Hier geht es zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/neubulach-einbruch/

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter der Rufnummer 07231 186 4444, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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