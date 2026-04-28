Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Frau von Exhibitionisten belästigt - Polizei sucht Zeugen

Waldachtal (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagmorgen vor einer Spaziergängerin im Ortsteil Salzstetten an seinem Glied manipuliert.

Nach bisherigem Kenntnisstand ging die 25-jährige Frau gegen 8:10 Uhr mit ihrem Hund auf dem Kesselweg in Richtung Altheim spazieren. Auf einem Gartengrundstück bemerkte sie einen Mann hinter einer Hecke, der onanierte und sie dabei anstarrte. Als die Frau die Polizei verständigte, flüchtete der Unbekannte.

Der gesuchte Mann war zwischen 50 und 60 Jahre alt, hatte eine normale Statur, kurze oder keine Haare und trug eine grüne Jacke, schwarze Hose und eine beige Schildmütze.

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Mann geben können, sich beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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