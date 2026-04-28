PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Frau von Exhibitionisten belästigt - Polizei sucht Zeugen

Waldachtal (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagmorgen vor einer Spaziergängerin im Ortsteil Salzstetten an seinem Glied manipuliert.

Nach bisherigem Kenntnisstand ging die 25-jährige Frau gegen 8:10 Uhr mit ihrem Hund auf dem Kesselweg in Richtung Altheim spazieren. Auf einem Gartengrundstück bemerkte sie einen Mann hinter einer Hecke, der onanierte und sie dabei anstarrte. Als die Frau die Polizei verständigte, flüchtete der Unbekannte.

Der gesuchte Mann war zwischen 50 und 60 Jahre alt, hatte eine normale Statur, kurze oder keine Haare und trug eine grüne Jacke, schwarze Hose und eine beige Schildmütze.

Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Mann geben können, sich beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 12:38

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Erpressung mit Nacktbildern

    Königsbach-Stein (ots) - Am Wochenende ist ein 62-jähriger Mann Opfer der sogenannten "Sextortion"-Masche geworden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen lernte der Mann am Freitag über eine Internetplattform einen jungen Mann kennen, der ihm sexuelles Interesse vorspielte. Schließlich wurden Nacktbilder ausgetauscht und Telefonate geführt, bis der Kontakt ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 10:20

    POL-Pforzheim: (CW) Rohrdorf - Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Rohrdorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem Pkw am Montagmittag ist eine Person schwer verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand wollte ein 38-jähriger Pkw-Fahrer gegen 12.20 Uhr von der Straße Langehag die Talstraße überqueren. Dabei übersah er einen 62-jährigen Kradfahrer, der auf der Talstraße in Richtung Ebhausen fuhr. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren