Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden - zwei Fahrzeugführer leicht verletzt

Mayen, B 262 (ots)

Am Montag, 02.03.2026, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich auf der B 262, zwischen den Anschlussstellen Kottenheim und Mayen-Süd, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Maifeld mit seinem Transporter die B 262 von Mendig kommend in Fahrtrichtung Nürburgring. Zwischen der Abfahrt und Auffahrt der Anschlussstelle Mayen-Hausen stockte der vorausfahrende Verkehr. Dies erkannte der Transporterfahrer offensichtlich zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf den vorausfahrenden, verkehrsbedingt abbremsenden, PKW auf, welcher von einer 24-jährigen Fahrzeugführerin aus der Stadt Mayen geführt wurde. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen.

Die B 262 in war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, Versorgung der Verletzten und Bergung der Fahrzeuge für ca. 50 Minuten voll gesperrt. Diesbezüglich kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle.

Neben der Polizei Mayen war der Rettungsdienst und die Straßenmeisterei Mayen im Einsatz.

