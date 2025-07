Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung durch Taxi - Zeugen gesucht!

Neuwied (ots)

Am Freitagabend, 05.07.2025, befuhr eine Streife der PI Neuwied gegen 23.45 Uhr die Rasselsteiner Straße aus Neuwied kommend in Richtung Niederbieber. Im Bereich der Kurven, in dem die beiden Bushaltestellen sind, kam den Beamten plötzlich ein Fahrzeug halb auf deren Fahrspur entgegegn, sodass der Streifenwagen ausweichen musste um einen möglichen Unfall zu vermeiden. Hierbei war das andere Fahrzeug nach Einschätzung der Beamten zudem mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Fahrzeug um ein Taxi handelte. Der Fahrer war völlig uneinsichtig. Zum Zeitpunkt der Fast-Kollision befanden sich weitere Fahrzeuge in diesem Bereich. Die Insassen kommen als Zeugen in Frage. Daher bitte die Polizei diese Personen, sich unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de bei der PI Neuwied zu melden.

