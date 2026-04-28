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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - 3. Nachtrag zu: Derzeit sind Kräfte der Polizei und Feuerwehr an einer Schule im Ortsteil Singen im Einsatz.

Remchingen (ots)

Wie berichtet kam es nach 13 Uhr zu einer Alarmmeldung an der Bergschule in Remchingen-Singen. Starke Kräfte des Polizeipräsidiums Pforzheim haben umgehend die Ereignisörtlichkeit aufgesucht, den angrenzenden Bereich abgesperrt und sukzessive die drei Gebäude durchsucht. Eine Gefahr für Personen in den betreffenden Komplexen oder für umliegende Dritte bestand nicht.

Während der Einsatzmaßnahmen verblieben nach derzeitigem Stand ca. 100 Kinder, Jugendliche sowie Lehr- und Erziehungskräfte vorsorglich in den Räumlichkeiten. Sie werden aktuell betreut. Alle Personen sind unverletzt.

Ersten Erkenntnisse zu Folge wurde gegen 13:10 Uhr ein Alarmgeber der Einrichtung, nach derzeitigem Stand nicht vorsätzlich ausgelöst. Die Ermittlungen dauern an.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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