Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - 2. Nachtrag zu: Derzeit sind Kräfte der Polizei und Feuerwehr an einer Schule im Ortsteil Singen im Einsatz.

Remchingen (ots)

Wie berichtet kam es nach 13 Uhr zu einer Alarmmeldung an der Bergschule in Remchingen-Singen. Die Durchsuchungen von drei Gebäuden durch Polizeikräfte sind abgeschlossen. Eine Gefahrenlage war nicht feststellbar.

In den Gebäuden befanden sich noch Kinder, Jugendliche und Erziehungs-/Lehrkräfte der Schule und eines Kindergartens. Diese verblieben während den ersten Einsatzmaßnahmen in den betreffenden Räumlichkeiten und sind nach aktuellem Stand unverletzt. Sie werden von geschulten Kräften betreut.

Bei neuen und wesentlichen Erkenntnissen wird umgehend auf dem Presseportal und dem WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidium Pforzheim nachberichtet.

Benjamin Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell