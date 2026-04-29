Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Unbekannte rauben Fahrrad mit Gewalt

Dornstetten (ots)

Am Montagabend, gegen 20 Uhr, wurde einem Jungen in der Bahnhofstraße sein Fahrrad von vier Unbekannten mit Gewalt weggenommen.

Nach bisherigen Ermittlungen befand sich der Junge auf einem Schulhof, als ihm die Täter sein Fahrrad entwendeten. Zunächst fuhren die Unbekannten nur auf dem Schulhof hin und her, entfernten sich jedoch kurze Zeit später von der Örtlichkeit.

Als der junge Besitzer auf der Suche nach seinem Fahrrad vor einem nahegelegenen Supermarkt fündig wurde, war er im Begriff, es sich zurückzuholen. In diesem Moment näherten sich die Täter erneut und zogen den Jungen mit Gewalt vom Sattel. Daraufhin fuhren die Täter mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung davon. Eine genaue Beschreibung der vier liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 1864444 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

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