Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kupferdiebstahl - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täter haben im Bereich des Lindenplatzes in Pforzheim Gegenstände aus Kupfer entwendet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand haben Unbekannte im Zeitraum vom 21.04.2026 bis 28.04.2026 vom Anbau der dortigen Kirche einen Teil der Kupferabdeckung des Daches entwendet.

Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 4238000 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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