Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Einbruch in Kindergarten - Zeugenhinweise erbeten

Illingen (ots)

Unbekannte Täter sind in einen Kindergarten eingedrungen und haben Bargeld entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand drang die Täterschaft zwischen Montag, 16:30 Uhr und Dienstag, 06:50 Uhr, in einen Kindergarten in der Banzhafstraße ein, nachdem ein Fenster aufgehebelt worden war. Anschließend wurde gezielt ein Büroraum aufgesucht und das darin befindliche Inventar durchwühlt. Letztlich nahmen die Täter einen niedrigen, zweistelligen Bargeldbetrag an sich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hingegen auf etwa 1.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 entgegen.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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