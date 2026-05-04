Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Betrunkener Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Horb am Neckar (ots)

Ein 45-jähriger Seat-Fahrer ist am Freitagabend mit über zwei Promille und ohne Führerschein gegen eine Umspannstation gefahren.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Mann gegen 18.20 Uhr auf der Straße "Am Spitalhof" unterwegs und wollte nach rechts in die Lerchenstraße abbiegen. Aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Umspannstation.

Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Außerdem gab der Fahrer an Cannabis konsumiert zu haben und hatte keinen Führerschein. Bei der anschließenden Blutentnahme wehrte sich der 45-Jährige und beleidigte die Polizeibeamten.

Der Schaden am Pkw und der Umspannstation wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell