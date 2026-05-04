PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Betrunkener Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

Horb am Neckar (ots)

Ein 45-jähriger Seat-Fahrer ist am Freitagabend mit über zwei Promille und ohne Führerschein gegen eine Umspannstation gefahren.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Mann gegen 18.20 Uhr auf der Straße "Am Spitalhof" unterwegs und wollte nach rechts in die Lerchenstraße abbiegen. Aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Umspannstation.

Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Außerdem gab der Fahrer an Cannabis konsumiert zu haben und hatte keinen Führerschein. Bei der anschließenden Blutentnahme wehrte sich der 45-Jährige und beleidigte die Polizeibeamten.

Der Schaden am Pkw und der Umspannstation wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren