Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung des 29-jährigen aus Saarlouis

Saarlouis (ots)

Die öffentliche Fahndung nach dem T.V.(vom 17.02.2026 der PI Saarlouis) kann eingestellt werden. Die Anonymisierung (Entfernung des Fotos) erfolgte unter der Auftragsnummer: 5853271)

Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Vielen Dank

Mit freundlichen Grüßen

Katja Dörr

Kriminalhauptkommissarin Kriminalermittlungsdienst Saarlouis Tel.: 06831-901-251

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell