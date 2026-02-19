POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung des 29-jährigen aus Saarlouis
Saarlouis (ots)
Die öffentliche Fahndung nach dem T.V.(vom 17.02.2026 der PI Saarlouis) kann eingestellt werden. Die Anonymisierung (Entfernung des Fotos) erfolgte unter der Auftragsnummer: 5853271)
Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Katja Dörr
Kriminalhauptkommissarin Kriminalermittlungsdienst Saarlouis Tel.: 06831-901-251
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Saarlouis
SLS- DGL
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell