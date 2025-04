Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Straftaten weiterhin rückläufig

Edenkoben

Die polizeiliche Kriminalstatistik des Jahres 2024 für den Zuständigkeitsbereich der Polizei Edenkoben zeigt eine positive Entwicklung: Die Zahl der registrierten Straftaten 2024 ist rückläufig. Mit 1.158 Fällen sind die Straftaten weiter gesunken und erreichen seit den letzten fünf Jahren einen historischen Tiefstand. In 57,9 Prozent der Fälle konnten die Taten aufgeklärt werden. Leicht zugenommen haben die Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Darunter fallen Raubdelikte, Körperverletzungsdelikte sowie Freiheitsberaubung, Nötigung und Bedrohungen. Hier stieg die Fallzahl auf 332. (2023: 316). Auch im Bereich der häuslichen Gewalt wurden in 2024 19 Straftaten mehr angezeigt als im Vorjahr. Mit 94 Fällen erreicht dieser Deliktsbereich, zu dem alle Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt zwischen Personen in einer familiären oder partnerschaftlichen Beziehung stehen, ein Höchststand in den letzten fünf Jahren. Der Anstieg in diesem Bereich ist vermutlich auch darauf zurückzuführen, dass sich das Anzeigenverhalten der Betroffenen geändert hat, weil diese Thematik mehr und mehr enttabuisiert wird. Mehr Informationen zur polizeilichen Kriminalstatistik der Polizei Edenkoben finden Sie unter : https://s.rlp.de/KRQUapk

