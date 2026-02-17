Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung nach einem Vermissten

Bild-Infos

Download

Saarlouis (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort eines 29-Jährigen. Seit Montagmorgen, 16.02.2026, 04:00 Uhr ist der Mann vermisst. Letztmalig wurde er in Saarlouis-Roden gesehen.

Er ist 29 Jahre alt und trägt vermutlich eine schwarze Jacke, einen hellgrauen Pullover und eine schwarze Jeans. Ein Lichtbild des Vermissten liegt bei.

Hinweise zu dem Vermissten und dessen Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Saarlouis, Tel.: 06831 / 9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell