Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Unterreichenbach - Küchenbrand greift auf Dachstuhl über: hoher Sachschaden und drei Leichtverletzte

Unterreichenbach (ots)

Ein Küchenbrand im Ortsteil Dennjächt hat am Montagmittag einen geschätzten Sachschaden von rund 250.000 Euro verursacht. Das betroffene Einfamilienhaus ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer gegen 14:45 Uhr im Dachgeschoss aus, nachdem eine eingeschaltete Herdplatte in der Küche vergessen worden sein soll. Die Bewohnerin bemerkte den Rauch ein Stockwerk tiefer und alarmierte die Einsatzkräfte.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Zunächst war von außen lediglich eine starke Rauchentwicklung feststellbar. Im Zuge der Löscharbeiten mussten Teile der Dachziegel entfernt werden, woraufhin offene Flammen am Dachstuhl sichtbar wurden. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich vollständig löschen.

Drei Bewohner erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In Abstimmung mit dem Bürgermeister der Gemeinde Unterreichenbach wurde die Unterbringung der Familie organisiert. Neben der Polizei und Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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