Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Einbruch in Wettbüro - Polizei sucht Zeugen

Pfalzgrafenweiler (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem Wettbüro eine Registrierkasse entwendet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand schlugen der oder die Täter zwischen 1:30 Uhr und 7:10 Uhr mit einem Gullideckel eine Fensterscheibe des in der Hauptstraße gelegenen Gebäudes ein. Durch Öffnen des danebenliegenden Fensters gelangte die Täterschaft in den Innenraum des Wettbüros und nahm die Registrierkasse mit einem mittleren vierstelligen Bargeldbetrag mit.

Der Polizeiposten Pfalzgrafenweiler hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 beim Polizeirevier Horb zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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