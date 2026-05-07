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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Betrug durch falschen Bankmitarbeiter

Niefern-Öschelbronn (ots)

Ein 40-jähriger Mann ist am Dienstag Opfer eines Betrügers geworden, der sich als Mitarbeiter seiner Hausbank ausgab.

Nach bisherigem Kenntnisstand erhielt der Mann einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Da die Absenderrufnummer manipuliert war, wurde ihm die Telefonnummer seiner Hausbank angezeigt. Im Gespräch erklärte der männliche Anrufer, dass der 40-Jährige Opfer eines Betrugs wurde und deshalb sein Online-Banking überprüft werden müsse. Dazu teilte er dem vermeintlichen Bankmitarbeiter seine Zugangsdaten mit und genehmigte unter telefonischer Anleitung eine Echtzeitüberweisung in Höhe von 5000 Euro. Erst am Folgetag wurde der Mann in der Bankfiliale über den Betrug aufgeklärt und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Tipps Ihrer Polizei, wie Sie sich vor Telefonbetrügern schützen können:

   - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder 
     Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. 
     PayPal) heraus.
   - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren
     Rechner beispielsweise mit der Installation einer 
     Fernwartungssoftware.

Wenn Sie bereits Opfer wurden:

   - Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn 
     runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner 
     unverzüglich betroffene Passwörter.
   - Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm
     auf Ihrem Rechner löschen.
   - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, 
     deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.
   - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits 
     getätigte Zahlungen zurückholen können.
   - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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