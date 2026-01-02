PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Zeugen nach mutmaßlicher Brandstiftung gesucht

Gelsenkirchen (ots)

In den frühen Stunden des Silvestermorgens, 31. Dezember 2025, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Restaurant in der Sellhorststraße alarmiert.

Lesen Sie hierzu die Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/6188046

Die Kriminalpolizei geht nach aktuellem Stand von Brandstiftung aus.

Wir suchen daher Zeugen, die am 31. Dezember, zwischen 2:30 Uhr und 3:15 Uhr, ungewöhnliche Beobachtungen rund um das Restaurant in Gelsenkirchen-Altstadt gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter der 0209 365 7112 oder unter der 0209 365 8240 entgegen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

