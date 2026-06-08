Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Verkehrsunfälle mitPersonenschaden im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots)

Im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock sind am 07.06.2026 in der Zeit von 16:50 Uhr bis 17:00 Uhr mehrere Verkehrsunfälle mit Personenschaden gemeldet worden.

Auf Grund starken Regenfalls kam es auf der A14 Höhe Leezen zu einem Alleinunfall eines PKW mit 3 Insassen. Augenscheinlich verlor der 46-Jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonwand. Der PKW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Alle Personen konnten das Auto eigenständig verlassen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Schönberg und Grevesmühlen kam es aufgrund von Aquaplaning zum Unfall mit zwei beteiligen Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt, konnte jedoch nach einer medizinischen Begutachtung vor Ort die Weiterfahrt antreten. Ein beteiligtes Fahrzeug wurde abgeschleppt, das andere unter polizeilicher Begleitung von der Autobahn geleitet. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach 15.000 Euro.

In Börzow, im Bereich des Polizeireviers Grevesmühlen, wurde gegen 17:15 Uhr ein PKW im Graben gemeldet. Vor Ort konnte der schwer verletzte Fahrzeugführer angetroffen werden, welcher augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Die Bergung des Autos wurde durch den Eigentümer, welcher nicht der Fahrzeugführer war, eigenständig organisiert. Der Sachschaden wird mit 5.000 Euro angegeben. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 16:55 Uhr kam es auf der B105 zwischen Reddelich und Kröpelin zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der 23-jährige Fahrer eines BMW setzte auf einer Geraden trotz Starkregens zum Überholen an. In der weiteren Folge kollidierte er mit insgesamt drei entgegenkommenden Fahrzeugen. Für die Einsatzdauer war die Fahrbahn voll gesperrt. Insgesamt wurden sieben Personen bei dem Unfall leichtverletzt. Alle Verletzten wurden in die Uni-Klinik und Südstadt-Klinik Rostock verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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