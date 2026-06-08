PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mehrere Verkehrsunfälle mitPersonenschaden im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots)

Im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock sind am 07.06.2026 in der Zeit von 16:50 Uhr bis 17:00 Uhr mehrere Verkehrsunfälle mit Personenschaden gemeldet worden.

Auf Grund starken Regenfalls kam es auf der A14 Höhe Leezen zu einem Alleinunfall eines PKW mit 3 Insassen. Augenscheinlich verlor der 46-Jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonwand. Der PKW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Alle Personen konnten das Auto eigenständig verlassen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Schönberg und Grevesmühlen kam es aufgrund von Aquaplaning zum Unfall mit zwei beteiligen Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt, konnte jedoch nach einer medizinischen Begutachtung vor Ort die Weiterfahrt antreten. Ein beteiligtes Fahrzeug wurde abgeschleppt, das andere unter polizeilicher Begleitung von der Autobahn geleitet. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach 15.000 Euro.

In Börzow, im Bereich des Polizeireviers Grevesmühlen, wurde gegen 17:15 Uhr ein PKW im Graben gemeldet. Vor Ort konnte der schwer verletzte Fahrzeugführer angetroffen werden, welcher augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Die Bergung des Autos wurde durch den Eigentümer, welcher nicht der Fahrzeugführer war, eigenständig organisiert. Der Sachschaden wird mit 5.000 Euro angegeben. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 16:55 Uhr kam es auf der B105 zwischen Reddelich und Kröpelin zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der 23-jährige Fahrer eines BMW setzte auf einer Geraden trotz Starkregens zum Überholen an. In der weiteren Folge kollidierte er mit insgesamt drei entgegenkommenden Fahrzeugen. Für die Einsatzdauer war die Fahrbahn voll gesperrt. Insgesamt wurden sieben Personen bei dem Unfall leichtverletzt. Alle Verletzten wurden in die Uni-Klinik und Südstadt-Klinik Rostock verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 15:51

    POL-HRO: Unfall auf der BAB 19 bei Linstow mit einstündiger Vollsperrung

    Linstow (ots) - Am 07.06.2026 gegen 13:40 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Linstow und Malchow in Fahrtrichtung Berlin ein Verkehrsunfall. Ein mit einer vierköpfigen Familie besetzter PKW Renault Megane geriet aus bisher unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Dabei verletzte sich der ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 08:08

    POL-HRO: 52-jähriger Krad-Fahrer nach Unfall bei Schwerin schwer verletzt

    Schwerin (ots) - Am Samstagnachmittag kam es auf der B 104 im Bereich des Paulsdamms bei Schwerin zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr gegen 16:15 Uhr der 52-jährige Kradfahrer die B 104 und stieß in der weiteren Folge beim Durchfahren einer Rechtskurve frontal mit einem entgegen kommenden Pkw VW zusammen. Ersthelfer an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren