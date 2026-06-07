Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 52-jähriger Krad-Fahrer nach Unfall bei Schwerin schwer verletzt

Schwerin (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der B 104 im Bereich des Paulsdamms bei Schwerin zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr gegen 16:15 Uhr der 52-jährige Kradfahrer die B 104 und stieß in der weiteren Folge beim Durchfahren einer Rechtskurve frontal mit einem entgegen kommenden Pkw VW zusammen. Ersthelfer an der Unfallstelle kümmerten sich umgehend um die Verletzten und riefen die Rettungsdienste. Bei dem Unfall erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung ins Helios-Klinikum nach Schwerin gebracht. Die 67-jährige VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Für die Maßnahmen an der Unfallstelle musste die B 104 bis ca. 17:30 Uhr zunächst voll und bis zum Abschluss der Arbeiten bis 19:00 Uhr halbseitig gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 35.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Polizei möchte sich an dieser Stelle ausdrücklich bei den Ersthelfern an der Unfallstelle bedanken.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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