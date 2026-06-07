Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vorfahrtsfehler führt zu Verkehrsunfall auf der BAB19 bei Rostock mit einer leichtverletzten Person

Dummerstorf (ots)

Am Sonntagvormittag kam es auf der BAB 19, auf Höhe der Anschlussstelle Rostock-Ost in Fahrtrichtung Berlin, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leichtverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 80-jährige Autofahrerin gegen 09:45 Uhr an der Anschlussstelle auf die Autobahn auf. Dabei missachtete diese beim Fahrstreifenwechsel den nachfolgenden und vorfahrtsberechtigten Verkehr. Infolgedessen kollidierte sie mit einem auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden PKW. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, soll der 56-jährige Fahrer des nachfolgenden PKW keine Möglichkeit des Spurwechsels gehabt haben. Die 60-jährige Beifahrerin des 56-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß leichtverletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 11:00 Uhr beendet.

Josefin Albrecht

Polizeikommissarin, Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

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