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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall auf der BAB 19 bei Linstow mit einstündiger Vollsperrung

Linstow (ots)

Am 07.06.2026 gegen 13:40 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Linstow und Malchow in Fahrtrichtung Berlin ein Verkehrsunfall. Ein mit einer vierköpfigen Familie besetzter PKW Renault Megane geriet aus bisher unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Dabei verletzte sich der 36-jährige Beifahrer am Fuß, die 36jährige Fahrerin und die beiden Kinder im Alter von 3 und 8 Jahren blieben zunächst unverletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und weil der eingesetzte Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn landen musste, war die Fahrtrichtung Berlin für eine Stunde voll gesperrt. Der Rettungshubschrauber brachte den verletzten Beifahrer und eine Rettungswagenbesatzung die anderen drei Fahrzeuginsassen ins Klinikum nach Güstrow. Da bei dem Unfall mehrere Elemente der Mittelschutzplanke beschädigt wurden, erfolgte durch die Autobahnmeisterei die Einrichtung eines Geschwindigkeitstrichters zur Reduzierung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h. Dieses erfolgt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Bereich der beschädigten Schutzplanke und wird nach der Reparatur wieder zurück gebaut. Der Gesamtschaden des Unfalls wird auf 20.000 EUR geschätzt.

Matthias Emmerich

Polizeihauptkommissar, Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf, Außenstelle Linstow

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