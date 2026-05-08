Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Eingriff in den Straßenverkehr bei Dhronecken durch Aufmalen eines Fußgängerüberweges

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Dhronecken (ots)

In der Nacht zum 01. Mai 2026 wurde in Dhronecken, durch unbekannte Täter, in professioneller Art und Weise ein Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) auf die Straße aufgemalt. Der Fußgängerüberweg wurde so perfekt aufgebracht, dass er von einem echten, genehmigten nicht mehr zu unterscheiden ist. Was wahrscheinlich als Scherz gedacht war, kann aber in diesem Fall schwerwiegende Folgen haben. Da die Anforderungen an einen Fußgängerüberweg mit Beschilderung und Beleuchtung nicht gegeben sind, ist auch keine ausreichende Sicherheit gewährleistet. Die Nutzung könnte zu Konflikten und im schlimmsten Fall zu einem Verkehrsunfall, mit vielleicht schwerwiegenden Folgen führen. Dies dürften die Täter bei ihren Malerarbeiten nicht bedacht haben. Die Polizei fragt nun, wer Hinweise zu dem oder den Täter/n geben kann und bittet, sich diesbezüglich bei der

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