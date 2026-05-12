Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Ohne Führerschein unterwegs

Am Montag endete die Fahrt für einen 32-Jährigen in Eislingen/Fils in einer Polizeikontrolle. Auch der Fahrzeughalter muss sich verantworten.

Ulm (ots)

Kurz nach 7.30 Uhr fuhr der 32-jährige mit einem Honda von Süßen nach Eislingen. Die Polizei Eislingen führte bei dem Fahrer in der Ulmer Straße eine routinemäßige Kontrolle durch. Der Mann gab zunächst an, seinen Führerschein zuhause vergessen zu haben. Damit zeigten sich die Polizisten nicht zufrieden und stellten Ermittlungen an. Schnell war klar, dass der Hondafahrer nicht die Wahrheit gesagt hatte. Denn er besaß keinen Führerschein. Die Fahrt war damit beendet und er musste das Auto stehen lassen. Den 32-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch gegen den Fahrzeughalter wird ermittelt. Der ließ wohl den 32-Jährigen bewusst ohne Führerschein mit seinem Auto fahren.

Hinweis der Polizei:

Rund um die Uhr kontrolliert die Polizei auf den Straßen, zur Sicherheit aller. Dazu gehört auch zu prüfen, ob jemand einen Führerschein besitzt, wenn er oder sie Auto fährt. Denn Auto-Fahren ist grundsätzlich gefährlich. Das belegt die hohe Zahl der Verkehrsunfälle, die sich jeden Tag ereignen. Deshalb müssen diejenigen, die ein Auto fahren wollen, das gefahrlose Fahren lernen. Als Nachweis erhalten sie einen Führerschein. Auf diese Weise sollen die Unfallzahlen gesenkt werden. Wer sich später als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist, dem kann der Führerschein auch wieder abgenommen werden. Zur Sicherheit aller.

++++0888279 0888567

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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