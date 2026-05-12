Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Eydelstedt, Einbruchdiebstahl - Barver, Brand eines Baggers - Syke, Verkehrsunfall mit leicht verletzter Motorradfahrerin - Stuhr, Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Diepholz (ots)

Eydelstedt, Einbruchdiebstahl

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 09.05.2026, 13:30 Uhr bis 11.05.2026, 07:00 Uhr gewaltsam in einen Rohbau in der Dorfstraße in Eydelstedt ein und entwendete aus diesem Kupferrohre und diverses Werkzeug. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 entgegen.

Barver, Brand eines Baggers

Am vergangenen Montag, gegen 08:00 Uhr geriet ein Bagger während der Arbeiten in einem Moorgebiet in Barver, Moorsiedlung, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Syke, Verkehrsunfall mit leicht verletzter Motorradfahrerin

Eine 45-jährige Fahrschülerin beabsichtigte, mit dem von ihr gefahrenen Motorrad am 11.05.2026, gegen 09:40 Uhr von der Halbetzer Straße in Syke auf die Hannoversche Straße (B6) abzubiegen. Die Fahrlehrerin befand sich im Fahrschul-PKW direkt dahinter. Beim Abbiegen kollidierte die 45-Jährige dann im Einmündungsbereich mit dem Lkw eines vorfahrtsberechtigten, 23-jährigen Fahrzeugführers, der die B6 von Syke kommend in Richtung Nienburg befuhr und zuvor mutmaßlich fälschlicherweise den Fahrtrichtungsanzeiger betätigte. Die Kradfahrerin stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Stuhr, Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ein 68-jähriger Fahrzeugführer befuhr am 11.05.2026, gegen 18:20 Uhr die Moordeicher Landstraße in Richtung Groß Mackenstedt und übersah in Höhe der Einmündung zur Zwischenahner Straße, dass eine vorausfahrende, 24-jährige Pkw-Fahrerin verkehrsbedingt bremste und anhielt. In der Folge fuhr der 68-Jährige ihr auf. Die 24-Jährige und ihre 19-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ihr Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe der beteiligten Pkw beläuft sich auf ca. 13.000 Euro.

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