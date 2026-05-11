Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Sachbeschädigung an elf Pkw mit hohem Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro

Diepholz (ots)

Eine bislang unbekannte Person zerkratzte am 01.05.2026, gegen 03:23 Uhr insgesamt elf Pkw, die auf dem Grundstück eines Autohauses in der Kruppstraße in Diepholz standen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 12.000 Euro.

Zuvor wurden im letzten Halbjahr bereits zwei gleichgelagerte Taten an diesem Ort begangen.

Die tatverdächtige Person wird wie folgt beschrieben:

- dunkle/blaue Mütze - dunkle Jacke - helle, graue Hose - schwarze Schuhe mit weißer Sohle und weißem, schrägem Strich an der Seite

Die Polizei Diepholz bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter und zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Tel.-Nr. 05441 9710 zu melden.

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