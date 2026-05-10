Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 10.05.2026

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Am Samstagnachmittag, 09.05.2026, gegen 16:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Combi-Marktes in Diepholz zu einer Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss. Ein 34-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw verlor beim Ausparken die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und blieb mit dem Fahrzeug in einer angrenzenden Hecke stecken. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte durch Polizeikräfte festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,41 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Diepholz - Fünf Trunkenheitsfahrten in der vergangenen Nacht In der Nacht vom 09.05.2026 auf den 10.05.2026 stellte die Polizei in Diepholz insgesamt fünf Trunkenheitsfahrten fest. Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden bei den jeweiligen Fahrzeugführern alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt. Durchgeführte Atemalkoholtests bestätigten in allen fünf Fällen den Verdacht einer alkoholbedingten Beeinflussung. Gegen alle Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

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