Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Verkehrshelferausbildung an der Oberschule Bassum

Diepholz (ots)

In der Zeit vom 27. bis zum 30. April fand an der Oberschule (OBS) Bassum eine intensive Ausbildung zu Verkehrshelfern statt. Zahlreiche engagierte Schülerinnen und Schüler nahmen an dem mehrtägigen Lehrgang teil und konnten diesen nun erfolgreich abschließen.

Ziel der Ausbildung war es, die Teilnehmenden auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe als Verkehrshelfer vorzubereiten. Dabei wurden sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Übungen vermittelt. Im Mittelpunkt standen insbesondere das richtige Verhalten im Straßenverkehr, das sichere Begleiten von Fußgängern sowie das korrekte Einschätzen von Verkehrssituationen. Unter fachkundiger Anleitung erhielten die Schülerinnen und Schüler zudem Einblicke in Verkehrsregeln und Maßnahmen zur Unfallvermeidung. Besonders die praktischen Übungen im realen Straßenumfeld stärkten das Sicherheitsbewusstsein und die Handlungskompetenz der Teilnehmenden.

Am Ende der Ausbildung konnten alle Beteiligten ihr neu erlerntes Wissen erfolgreich unter Beweis stellen. Die Schule zeigte sich stolz über das Engagement der Jugendlichen, die künftig aktiv zur Sicherheit im Straßenverkehr - insbesondere im Umfeld der Schule - beitragen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell