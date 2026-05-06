Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Diepholz (ots)

Ein 58-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr am 06.05.2026, gegen 11:50 Uhr die Hannoversche Straße (B6) zwischen Asendorf und Graue und kam in einem Kurvenbereich mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit nach links auf die Gegenfahrspur, wo er in der Folge frontal mit einer entgegenkommenden, 65-jährigen Pkw-Fahrerin kollidierte, die in Richtung Nienburg fuhr. Der 58-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 65-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Verden (Aller) für eine gutachterliche Untersuchung sichergestellt. Die entstandenen Schäden wurden auf ca. 18.000 Euro beziffert. Die Fahrbahn wird voraussichtlich noch bis in die frühen Abendstunden voll gesperrt sein.

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