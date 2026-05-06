Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Barnstorf, Diebstahl einer Kupferdachrinne - Stuhr, Einbruchsdiebstahl aus Container - Bassum, Gefährdung des Straßenverkehrs - Wehrbleck, alleinbeteiligter Verkehrsunfall (siehe Bild)

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Diepholz (ots)

Barnstorf, Diebstahl einer Kupferdachrinne

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 04.05.2026, 15:00 Uhr bis 05.05.2026, 17:00 Uhr die Kupferdachrinne einer Scheune in Barnstorf, Rödenbeck. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf unter der Tel.-Nr. 05442 804770 entgegen.

Stuhr, Einbruchsdiebstahl aus Container

Eine unbekannte Person brach in der Zeit vom 04.05.2026, 17:30 Uhr bis 05.05.2026, 07:00 Uhr einen Container in Stuhr, Zum Steller See, auf und entwendete aus diesem einen Trennschleifer. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 entgegen.

Bassum, Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 05.05.2026, gegen 06:40 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit einem Traktor und zwei Anhängern die Harpstedter Straße (L776) in Richtung Bassum. Das Gespann geriet dabei mutmaßlich aufgrund eines körperlichen Mangels des 39-Jährigen mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Zu einem Verkehrsunfall kam es nicht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bassum unter der Tel.-Nr. 04241 971680 in Verbindung zu setzen. Insbesondere der Führer eines in Richtung Harpstedt fahrenden, silbernen Pkw (mutmaßlich BMW) konnte einen Zusammenstoß nur knapp verhindern. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wehrbleck, alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Sattelzugmaschine und Tankauflieger (siehe Bild)

Ein 19-jähriger Führer einer Sattelzugmaschine mit Tankauflieger befuhr am vergangenen Dienstag, gegen 07:00 Uhr die Stranger Straße (K43) aus Richtung Strange in Richtung Wehrbleck und kam mutmaßlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge gelangte er auf eine anliegende Ackerfläche. Der Auflieger kippte dadurch auf die rechte Seite und verlor dabei eine hohe Menge Diesel und Gülle. Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 70.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war zeitweise für die Bergungsarbeiten voll gesperrt.

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