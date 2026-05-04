Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Twistringen - Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

Diepholz (ots)

Am 04.05.2026, gegen 11:10 Uhr geriet die Wohnung eines Mehrparteienhauses in Twistringen, Große Straße, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Mehrparteienhaus wurde in der Folge durch die Rettungskräfte evakuiert. Der Brand breitete sich rasch auf die gesamte Wohnung aus, wodurch der entstehende Qualm auch in die anliegenden Wohnungen eindrang. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Ein Bewohner des Hauses wurde bei einem Löschversuch leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und konnte vor Ort wieder entlassen werden. Während der Löscharbeiten wurde unter Mithilfe der Stadt Twistringen eine Unterbringung der Bewohner des Hauses organisiert. Nach Einsatzende stellte sich aber heraus, dass ausschließlich die brandbetroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar ist. Alle anderen Bewohner konnten in das Gebäude zurückkehren. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf ca. 40.000 Euro. Die brandbetroffene Wohnung wurde beschlagnahmt. Die direkt angrenzende Bundesstraße 51 musste zeitweise voll gesperrt werden.

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