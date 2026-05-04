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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Wagenfeld - Festnahme von zwei Einbrechern

Diepholz (ots)

Die Polizei Diepholz hat in der vergangenen Nacht, gegen 02:50 Uhr zwei Einbrecher, darunter einen 45-jährigen Mann und eine 44-jährige Frau, auf frischer Tat festgenommen. Den beiden Tatverdächtigen wird vorgeworfen, versucht zu haben, in ein Haus in der Wilhelm-Falldorf-Straße in Wagenfeld einzubrechen. Noch vor Betreten des Hauses stellten die Beamten die beiden Einbrecher und nahmen diese vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen und ihres Tatfahrzeugs, einem dunkelblauen Audi A6, wurden Tat- und Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zum Audi A6 und wurden ebenfalls sichergestellt. Weiterhin steht der 45-jährige Festgenommene im Verdacht, den besagten Pkw unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel geführt zu haben. Er ist darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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