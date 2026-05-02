Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen PI Diepholz vom 02.05.2026

Diepholz (ots)

Diepholz - Unbekannte Täter zerkratzen insgesamt elf Fahrzeuge

In der Nacht vom 30.04.2026-01.05.2026 in der Zeit 18:30 Uhr- 10:00 Uhr beschädigen unbekannte Täter den Lack von insgesamt elf Fahrzeugen eines Autohauses in der Kruppstraße. Anschließend flüchten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Diepholz unter der Telefon-Nr.: 05441-9710 in Verbindung zu setzen.

Sulingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 01.05.2026, gegen 17:00 Uhr, befuhr eine Pkw-Führerin die Lange Straße in Fahrtrichtung Galtener Straße. Im Bereich der Hausnummer 31, an einer baulichen Fahrbahnverengung, fuhr diese zunächst in die Engstelle ein. Durch ein entgegenkommendes rotes Motorrad, welches im Nachgang ebenfalls in die Verengung einfuhr, wurde der Außenspiegel des Pkw beschädigt. Anschließend entfernte sich der Zweiradfahrer mit Sozius unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen/unfallflüchtigen Motorrad machen können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Sulingen (Tel.: 04271 9490) zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzter Person

Am 01.05.2026, gegen 16:31 Uhr, beabsichtigte ein 29- jähriger Pkw-Fahrer aus einer Einfahrt auf die Lange Straße in Bruchhausen-Vilsen einzubiegen. Dabei übersah er einen 43- jährigen Radfahrer, welcher die Lange Straße befuhr sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Radfahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro.

Twistringen - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am 01.05.2026, gegen 16:13 Uhr, befahren drei Leichtkrafträder hintereinander die Straße Brümser Kamp in Twistringen. Aus bislang unbekannter Ursache reduziert der vorausfahrende 17- jährige Leichtkradfahrer erheblich die Geschwindigkeit, wodurch ein nachfolgender 16- jähriger Leichtkradfahrer auffährt. Als Beifahrer befindet sich auf diesem Krad zudem ein 15- jähriger. Durch die Kollision kommen die beiden Leichtkradfahrer und der Sozius zu Fall.

Der letzte Leichtkradfahrer, 16 Jahre alt, der Gruppe kann auf das vorangegangene Sturzgeschehen nicht mehr reagieren und fährt den am Boden liegenden Sozius über dessen Beine. Durch diese Kollision kommt auch der letzte Leichtkradfahrer zu Fall.

Alle Beteiligten werden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro.

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