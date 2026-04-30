Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Sulingen, Polizei stoppt flüchtigen Leichtkraftradfahrer - Weyhe, Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw - Syke, Verkehrsunfall zwischen Krad und Pkw

Diepholz (ots)

Sulingen, Polizei stoppt flüchtigen Leichtkraftradfahrer

Die Polizei hat am gestrigen Mittwochnachmittag, einen 27-jährigen Leichtkraftradfahrer gestoppt, der zuvor das Anhaltesignal des Funkstreifenwagens missachtete und über die B214 in Sulingen flüchtete. Die Beamten stellten den Fahrzeugführer und dessen Leichtkraftrad erstmals gegen 15:40 Uhr auf der B214 im Bereich Sulingen-Ost fest. Da an dem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war, zeigten die Beamten dem 27-jährigen Fahrzeugführer ein Anhaltesignal, das dieser jedoch missachtete. Stattdessen erhöhte er seine Geschwindigkeit und wechselte von der Fahrbahn der B214 auf den daneben verlaufenen Geh- und Radweg. In Höhe eines Schützenhauses endete seine Fahrt. Dort war er aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zum Absteigen gezwungen. Er flüchtete dann weiter zu Fuß und wurde wenig später durch die nacheilenden Polizeikräfte gestellt. Es wurde festgestellt, dass der 27-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste sich in der Folge einer Blutprobenentnahme unterziehen. Das von ihm benutzte Leichtkraftrad ist weder zugelassen noch versichert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen diverser Verkehrsdelikte.

Weyhe, Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw

Eine 57-jährige Radfahrerin befuhr am 29.04.2026, gegen 13:15 Uhr die Straße Hinter dem Felde in Weyhe und missachtete beim Überqueren der Melchiorshauser Straße das Stoppschild und die damit verbundene Vorfahrt einer von links kommenden 18-jährigen Pkw-Fahrerin, die in Richtung Leeste fuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei erlitt die 57-Jährige leichte Verletzungen. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Die Fahrzeugschäden wurden auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Syke, Verkehrsunfall zwischen Krad und Pkw

Am 29.04.2026, gegen 20:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw die Barrier Straße (B6) in Syke und erkannte mutmaßlich zu spät, dass der vor ihm fahrende, 38-jährige Kradfahrer nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte und aufgrund dessen seine Geschwindigkeit reduzierte. Im Folgenden fuhr der 18-Jährige dem Motorradfahrer auf, wodurch dieser auf die Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und schwer verletzt wurde. Der 18-Jährige erlitt einen Schock. Der 38-jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden wurden auf ca. 10.000 Euro beziffert. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme zweitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden.

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