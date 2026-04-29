Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Kirchdorf, Diebstahl aus Garage - Wetschen, Diebstahl einer GPS-Antenne - Drebber, Verkehrsunfall - Syke, Verkehrsunfall - Barnstorf, Verkehrsunfall

Diepholz (ots)

Kirchdorf, Diebstahl aus Garage

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 28.04.2026, gegen 03:15 Uhr diverses Werkzeug aus einer Garage in Kirchdorf, Glockenberg. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen unter der Tel.-Nr. 04271 9490 entgegen.

Wetschen, Diebstahl einer GPS-Antenne

Eine unbekannte Person entwendete in der Zeit vom 25.04.2026, 14:00 Uhr bis 27.04.2026, 19:00 Uhr die GPS-Antenne einer landwirtschaftlichen Zugmaschine des Herstellers John Deere. Die Zugmaschine stand in einer Halle in der Diepholzer Straße in Wetschen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der Tel.-Nr. 05441 9710 entgegen.

Drebber, Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw

Eine 74-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am 28.04.2026, gegen 05:15 Uhr die Straße Holzkamp in Drebber und übersah beim Überqueren der Hauptstraße eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte, 30-jährige Fahrzeugführerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden wurden auf ca. 12.000 Euro beziffert.

Syke, Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec

Ein 35-Jähriger beabsichtigte, mit seinem Pkw von der Ein-/ Ausfahrt eines Grundstücks nach rechts auf die Barrier Straße (B6) einzufahren. Hierbei übersah er einen von rechts auf dem dortigen gemeinsamen Geh- und Radweg kommenden und in Richtung Ortsmitte fahrenden, 70-jährigen Fahrer eines Pedelecs. Im Folgenden kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem der 70-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Die Fahrzeugschäden betragen ca. 2.500 Euro.

Barnstorf, Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen (Pkw und Krad)

Ein 75-jähriger Fahrzeugführer beabsichtigte am Dienstagnachmittag, gegen 15:25 Uhr von der Straße "Am Rosengarten" in Barnstorf auf die B51 in Richtung Diepholz einzubiegen. Hier übersah er einen 20-jährigen Krad-Fahrer, der mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit die B51 in Richtung Diepholz befuhr. Der 20-Jährige wich dem Pkw des 75-Jährigen in der Folge nach rechts über den Gehweg aus, um einem Zusammenstoß zu vermeiden, kollidierte im Weiteren aber mit einer Straßenlaterne. Hierbei verletzte er sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Motorrad wurde auf ca. 7.500 Euro geschätzt.

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