Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Ermittlungserfolg nach schwerem Diebstahl eines Sattelzugs in Diepholz

Diepholz (ots)

Eine bislang unbekannte Person entwendete in der Zeit vom 19.04.2026, 23:55 Uhr bis 20.04.2026, 01:00 Uhr eine grüne Sattelzugmaschine (Volvo) mit deutschem Kennzeichen samt Auflieger in der Farbe Grau mit niederländischem Kennzeichen, die am Straßenrand in der Thüringer Straße in Diepholz abgestellt war (siehe Pressemitteilung vom 21.04.2026).

Der entwendete Sattelzug ist in der vergangenen Woche mit der Unterstützung der geschädigten Spedition und der Polizei Gotha in einem Industriegebiet in Gotha festgestellt und beschlagnahmt worden. In diesem Zusammenhang ist ein 36-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen und auf Antrag der StA Verden (Aller) der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Gotha vorgeführt worden. Durch das Gericht ist ein Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Die weiteren Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden (Aller) durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Diepholz fortgeführt.

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