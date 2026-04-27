POL-DH: Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl von Traktor-Oberlenkern

Diepholz (ots) - - Sulingen - Diebstahl von sieben Paar Schuhen Im Zeitraum von Freitag den 24.04.2026 um 22:00 Uhr bis Samstag, den 25.04.2026 um 11:00 Uhr, wurden aus dem Hausflur eines Mehrparteienhauses in der Nienburger Straße sieben Paar Schuhe entwendet. Wer Angaben zum Verbleib der Schuhe geben kann meldet sich bitte bei der Polizei Sulingen unter der ...

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