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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl von Traktor-Oberlenkern

Diepholz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 25.04.2026, 21:30 Uhr bis 26.04.2026, 08:00 Uhr die Oberlenker von vier landwirtschaftlichen Zugmaschinen, die auf einem Hof in der Bremer Straße in Bruchhausen-Vilsen standen. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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