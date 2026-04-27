POL-DH: Bruchhausen-Vilsen - Diebstahl von Traktor-Oberlenkern
Diepholz (ots)
Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 25.04.2026, 21:30 Uhr bis 26.04.2026, 08:00 Uhr die Oberlenker von vier landwirtschaftlichen Zugmaschinen, die auf einem Hof in der Bremer Straße in Bruchhausen-Vilsen standen. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.
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