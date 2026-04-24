Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Das Projekt "3.000 Schritte zur Gesundheit" startet 2026 mit einem Besuch im Sanitätshaus

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Diepholz (ots)

Nach den erfolgreichen Vorjahren haben sich die Verantwortlichen des Projekts "3.000 Schritte zur Gesundheit" dazu entschlossen, das Angebot auch im Jahr 2026 fortzuführen.

Das Projekt verbindet Bewegung an der frischen Luft mit wichtigen Informationen für den Alltag: Bei einem rund 2,5 Kilometer langen Spaziergang (ca. 3.000 Schritte) durch Diepholz stehen Gesundheit, Sicherheit und der gemeinsame Austausch im Mittelpunkt.

Zum Auftakt am Dienstag, den 05.05.2026, erwartet die Teilnehmenden ein besonderes Angebot: Im Rahmen des Spaziergangs wird ein Sanitätshaus in Diepholz besucht. Dort erhalten die Teilnehmenden interessante Einblicke und praktische Informationen rund um Hilfsmittel, Mobilität und Gesundheit im Alltag. Der Treffpunkt bleibt wie gewohnt um 16:00 Uhr am Rathaus Diepholz. Von dort aus startet die Gruppe gemeinsam - selbstverständlich wird auch bei diesem Termin die gewohnte Strecke von rund 3.000 Schritten zurückgelegt.

Die weiteren Termine im Überblick (jeweils dienstags, 16:00 Uhr):

- 02.06.2026 - 07.07.2026 - 04.08.2026 - 01.09.2026

Wie in den vergangenen Jahren fungiert die Stadt Diepholz als Kooperationspartner gemeinsam mit der Polizeiinspektion Diepholz. Darüber hinaus sind der Niedersächsische Turner-Bund, die Sportgemeinschaft Diepholz, der ADFC, die Ortsgruppe Diepholz sowie die Verkehrswacht Grafschaft Diepholz beteiligt. Wenn Ihr Interesse geweckt wurde, melden Sie sich gerne telefonisch unter 05441 9090 oder per E-Mail an webmaster@stadt-diepholz.de an. Die Teilnahme ist kostenlos.

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