Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Maasen, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person - Syke, Fahrradeigentümer gesucht (siehe Bild)

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Diepholz (ots)

Maasen, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Eine 27-Jährige und eine 18-Jährige befuhren mit ihren Pkw am 22.04.2026, gegen 08:25 Uhr die Nienburger Straße (B214) aus Richtung Nienburg kommend in Fahrtrichtung Sulingen. Die 27-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Dies erkannte die 18-Jährige zu spät, da sie durch ihr Mobiltelefon abgelenkt war. In der Folge fuhr sie der vorausfahrenden 27-Jährigen auf. Diese wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wurde insgesamt auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

Syke, Fahrradeigentümer gesucht (siehe Bild)

Die Polizei Syke hat am gestrigen Mittwochvormittag ein Fahrrad der Marke Cube beschlagnahmt. Bislang konnte kein Eigentümer ermittelt werden. Hinweise zum Eigentümer des Fahrrads nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

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