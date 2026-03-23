Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanswaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.03.2026

Tettnang (Bodenseekreis) (ots)

Ermittlungen wegen versuchten Totschlags - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wege eines versuchten Tötungsdelikts am Sonntagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Langenargener Straße ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 27-Jähriger aus bislang noch unbekannten Gründen einen anderen Bewohner mit einem Küchenmesser angegriffen und dem 29-Jährigen eine Stichverletzung zugefügt haben. Das Opfer habe sich mit einem Pfefferspray wehren und den Angreifer zurückdrängen können. Trotz der Gegenwehr wurde der 29-Jährige im Brustbereich lebensbedrohlich verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen nahmen den 27-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort fest und stellten das Tatmesser sicher. Der dringend Tatverdächtige wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen den gambischen Staatsangehörigen erließ und in Vollzug setzte. Der 27-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Ablauf und die Hintergründe der Tat zu klären.

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