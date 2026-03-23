PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanswaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 23.03.2026

Tettnang (Bodenseekreis) (ots)

Ermittlungen wegen versuchten Totschlags - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wege eines versuchten Tötungsdelikts am Sonntagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Langenargener Straße ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 27-Jähriger aus bislang noch unbekannten Gründen einen anderen Bewohner mit einem Küchenmesser angegriffen und dem 29-Jährigen eine Stichverletzung zugefügt haben. Das Opfer habe sich mit einem Pfefferspray wehren und den Angreifer zurückdrängen können. Trotz der Gegenwehr wurde der 29-Jährige im Brustbereich lebensbedrohlich verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen nahmen den 27-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort fest und stellten das Tatmesser sicher. Der dringend Tatverdächtige wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen den gambischen Staatsangehörigen erließ und in Vollzug setzte. Der 27-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Ablauf und die Hintergründe der Tat zu klären.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Ravensburg
Pressestelle
Oberstaatsanwältin/Pressesprecherin Christine Weiss
Telefon: 0751/806-1337
E-Mail: pressestelle@staravensburg.justiz.bwl.de

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Polizeioberkommissar Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 14:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall Am Sonntagmorgen hat sich auf der L 329 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein 29-Jähriger mit seinem Toyota überschlagen hat. Der Fahrer geriet gegen 6.30 Uhr zwischen Meckenbeuren und Blankenried vermutlich aus Unachtsamkeit zunächst in den Grünstreifen. Als er versuchte, gegenzulenken, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Sachbeschädigungen - Polizei bittet um Hinweise Um Hinweise bittet das Polizeirevier Ravensburg nach mehreren Sachbeschädigungen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Ravensburger Südstadt. Bislang bekannt sind sechs beschädigte Pkw, an denen die Heck- oder Seitenscheiben mit Steinen eingeworfen wurden. Zudem beschädigten die Täter die Fensterscheibe eines ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 14:10

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Unbekannter bricht Verkaufsautomat auf Gewaltsam hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen Verkaufsautomaten vor einem Imbiss in der Hauptstraße aufgebrochen. Der Unbekannte schlug eine Glasscheibe an dem Automaten ein und entwendete daraus Waren im Wert von über 800 Euro. Der Sachschaden an der beschädigten Scheibe wird auf etwa 1.000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren