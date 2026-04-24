Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz, Ladendiebe gestellt - Syke, Tageswohnungseinbruch - Weyhe, Brand mehrerer Altreifen - Freistatt, Verstoß gegen das Waffengesetz

Diepholz (ots)

Diepholz, Ladendiebe gestellt

Die Polizei hat am gestrigen Donnerstagnachmittag mit der Unterstützung eines Ladendetektivs zwei Ladendiebe gestellt. Den 21 und 53 Jahre alten, männlichen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, gegen 17:15 Uhr diverse Kosmetikartikel aus einem Supermarkt in der Thüringer Straße in Diepholz entwendet zu haben. Einer der Täter konnte noch im Geschäft durch den Ladendetektiv aufgehalten werden. Der zweite Täter flüchtete mit einem VW Fox vom Tatort. Er wurde wenig später durch die Polizei in einem nahe gelegenen Schnellrestaurant in der C.-Schwarze-Straße in Diepholz gestellt. Bei der Durchsuchung des Tatfahrzeugs wurden diverse weitere Gegenstände aufgefunden, die ebenfalls im Zusammenhang mit Diebstählen stehen dürften. Diese wurden sichergestellt. Weiterhin wurde festgestellt, dass das Tatfahrzeug nicht haftpflichtversichert ist. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Syke, Tageswohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter brach am 23.04.2026, zwischen 10:30 Uhr und 20:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Syke, Gödestorfer Straße, ein und durchwühlte die Räume des Hauses. Aus diesen entwendete er Schmuck und Bargeld. Die Polizei Syke bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 04242 9690.

Weyhe, Brand mehrerer Altreifen

Am vergangenen Donnerstag gerieten gegen 20:30 Uhr mehrere Altreifen (ca. 10 Stück) aus bislang unbekannter Ursache in Weyhe, Koppel, in Brand. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 zu melden.

Freistatt, Verstoß gegen das Waffengesetz

Ein Zeuge teilte der Polizei am 23.04.2026, gegen 18:15 Uhr mit, dass er einen Mann in einem Bus der Linie 137 wahrgenommen habe, der eine Schusswaffe in der Hand hielt. Die Polizei stoppte den Bus dann wenig später in Wetschen und stellte dort einen tatverdächtigen, 37-jährigen Mann fest, auf den die Personenbeschreibung des Zeugen passte. In unmittelbarer Nähe des Sitzplatzes des Tatverdächtigen wurde ein Schreckschussrevolver aufgefunden und sichergestellt. Den 37-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell