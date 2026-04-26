Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 26.04.2026

Diepholz (ots)

- Sulingen - Diebstahl von sieben Paar Schuhen

Im Zeitraum von Freitag den 24.04.2026 um 22:00 Uhr bis Samstag, den 25.04.2026 um 11:00 Uhr, wurden aus dem Hausflur eines Mehrparteienhauses in der Nienburger Straße sieben Paar Schuhe entwendet. Wer Angaben zum Verbleib der Schuhe geben kann meldet sich bitte bei der Polizei Sulingen unter der Rufnummer 04271-9490.

- Sulingen - Verkehrsunfall

Ein 54-jähriger Mann aus Sulingen befuhr am Samstagmittag die Diepholzer Straße in Richtung Bundesstraße 61 und wollte auf diese nach links einbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigen Pkw einer 70-jährigen Frau aus Sulingen. Es kam zur Kollision beider Pkw. Die 70-jährige Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Ihr PKW musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und des Abschleppvorganges wurde der Verkehr der Bundesstraße nur leicht tangiert.

- Sulingen OT Stehlen - Personen auf Bahngleisen

Über die Bundespolizeizentrale Bremen wurde dem Polizeikommissariat am Samstagnachmittag mitgeteilt, dass sich Personen auf dem Gleiskörper in Sulingen OT Stehlen aufhalten würden. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizeibeamten wurde festgestellt, dass es sich um ca. 250 Zuschauer der "Rally Sulingen" gehandelt hat. Eine Gefahr für die Zuschauer bestand nicht. Die Bahnstrecke wird zwar nur für den Güterverkehr an Werktagen in der Woche genutzt, das Polizeikommissariat Sulingen weist jedoch darauf hin, dass das Betreten der Bahngleise der Deutschen Bahn durch jeglichen Personenverkehr untersagt ist.

- Sulingen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Ein 19-jähriger Mann aus Sulingen und sein 17-jährige Beifahrer wurden am frühen Sonntagmorgen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise durch einen Zeugen dem Polizeikommissariat Sulingen gemeldet. Eine anschließende Kontrolle des Fahrzeugführers ergab, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Dem Fahrzeugführer erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

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