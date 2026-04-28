Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bassum, Trunkenheit im Verkehr - Stuhr, Einbruchdiebstahl in Pkw

Diepholz (ots)

Bassum, Trunkenheit im Verkehr

Die Polizei hat am vergangenen Montagnachmittag, gegen 16:10 Uhr eine 43-jährige Fahrerin eines VW Golf in der Lerchenstraße in Bassum gestoppt, die im Verdacht steht, ihren Pkw unter erheblichem Einfluss von Alkohol geführt zu haben. Die 43-Jährige zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 3,48 Promille. In der Folge musste sich die Fahrzeugführerin einer Blutprobenentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel ihres Pkw sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Stuhr, Einbruchdiebstahl in Pkw

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht des 27.04.2026, zwischen 03:55 Uhr und 04:50 Uhr gewaltsam Zugang in den Innenraum eines Seat Leon, der auf einem Pendlerparkplatz in der Bremer Straße in Stuhr in direkter Nähe zur Anschlussstelle Bremen/Brinkum stand. Aus dem Pkw entwendete der Täter eine Geldbörse. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 entgegen.

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