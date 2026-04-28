POL-DH: Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen - mutmaßliche Ladendiebe festgenommen
Diepholz (ots)
Die Polizei hat in der vergangenen Nacht, gegen 02:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen, Alte Heerstraße, zwei mutmaßliche Ladendiebe, darunter eine 39-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann, festgestellt und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Pkw, einem grauen Opel Insignia, stellten die Beamten eine Vielzahl an Nahrungs- und Hygieneartikel fest, deren Herkunft die Tatverdächtigen nicht erklären konnten. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Woher diese stammen, ist derzeit noch unklar. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.
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