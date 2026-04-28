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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen - mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Diepholz (ots)

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht, gegen 02:30 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Asendorf bei Bruchhausen-Vilsen, Alte Heerstraße, zwei mutmaßliche Ladendiebe, darunter eine 39-jährige Frau und ein 19-jähriger Mann, festgestellt und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Pkw, einem grauen Opel Insignia, stellten die Beamten eine Vielzahl an Nahrungs- und Hygieneartikel fest, deren Herkunft die Tatverdächtigen nicht erklären konnten. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Woher diese stammen, ist derzeit noch unklar. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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