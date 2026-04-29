Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Kontrollen anlässlich des Verkehrssicherheitsaktionstages "sicher.mobil.leben"

Diepholz (ots)

Die Polizeiinspektion Diepholz hat am vergangenen Dienstag anlässlich des länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktionstages "sicher.mobil.leben" zahlreiche Kontrollen im Landkreis Diepholz durchgeführt und in diesem Zusammenhang schwerpunktmäßig Zweirad- und E-Scooter-Fahrende kontrolliert. Insgesamt wurden rund 360 Fahrzeugführende, darunter ca. 190 Radfahrende (einschließlich Pedelecs) und ca. 160 E-Scooter-Fahrende kontrolliert. Dabei wurden ca. 160 Regelverstöße festgestellt, u. a. das Befahren der falschen Fahrbahn, die Benutzung elektronischer Geräte und mangelnde Verkehrstüchtigkeit. Im Rahmen der Kontrollen wurden die Verkehrsteilnehmenden durch die Polizei insbesondere für die Gefahren, die mit der Nutzung dieser Fahrzeuge einhergehen, sensibilisiert und über die bestehenden Verkehrsregeln informiert.

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