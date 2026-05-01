POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 01.05.2026
Diepholz (ots)
Lemförde - Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw unter Alkoholeinfluss
Am Donnerstagnachmittag kam es auf einem Parkplatz in Lemförde zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine 65-jährige Fahrzeugführerin aus Stemwede setzte mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke aus und kollidierte hierbei mit dem Fahrzeug eines 42-jährigen Mann aus Bielefeld, der seinen Ausparkvorgang bereits abgeschlossen hatte. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 65-jährigen Fahrzeugführerin einen Wert von 1,89 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.
Asendorf - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 03:15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger LKW-Fahrer die Hohenmoorer Straße in Fahrtrichtung Asendorf. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen LKW und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Bei der Unfallaufnahme konnte ein Atemalkoholwert von 1,86 Promille bei dem Mann aus Bruchhausen-Vilsen festgestellt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.
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