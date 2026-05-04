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Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: EG Gitter - Anonymes Hinweisportal zum Einbruch in Stuhrer Volksbank-Filiale geschaltet

POL-DH: EG Gitter - Anonymes Hinweisportal zum Einbruch in Stuhrer Volksbank-Filiale geschaltet
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Diepholz (ots)

Am Mittag des 13.02.2026 verschafften sich mehrere Täter gewaltsam Zutritt in eine Volksbank-Filiale in Stuhr, Blockener Straße, indem sie durch einen Lichtschacht in den Keller einbrachen. In dem Keller wurden insgesamt 14 Bankschließfächer von Kunden aufgebrochen (siehe Pressemitteilung vom 14.02.2026). Die Schadenssumme beträgt über 2.000.000 Euro.

Die derzeitigen Ermittlungen werden unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Verden (Aller) durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Diepholz weiterhin unter Hochdruck fortgeführt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Diepholz die Bevölkerung erneut um Mithilfe: Wer kann sachdienliche Angaben zu den drei männlichen, mit blauen Overalls bekleideten Tatverdächtigen, zum Tatgeschehen und zu einem möglichen Tatfahrzeug machen?

Weiterhin ist dieser Pressemitteilung ein Bild beigefügt, auf dem Schmuckgegenstände abgebildet sind, die bei Tat entwendet wurden. Diesbezüglich werden Personen, die Angaben zu dem Verbleib der abgebildeten Gegenstände machen können, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise können dem Zentralen Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 05441 9710 oder auch anonym unter dem eingerichteten Hinweisportal unter nds.hinweisportal.de/volksbank-stuhr und über den beigefügten QR-Code gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

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