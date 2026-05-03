Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 03.05.2026

Diepholz (ots)

Syke - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 02.05.2026, gegen 13:02 Uhr, erhielt die Polizei Meldung über einen schweren Verkehrsunfall in der Straße Krusenberg in Syke. Vor Ort kann festgestellt werden, dass es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Baum kam. Nach jetzigen Ermittlungsstand befuhr eine 47-jährige Sykerin mit ihrem Pkw die Straße Krusenberg und war augenscheinlich während der Fahrt durch ihr Handy abgelenkt. Dadurch geriet sie leicht von der Fahrbahn und musste gegenlenken. Durch das Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über den Pkw, prallte frontal gegen einen Baum und wurde durch die Wucht auf die andere Fahrbahnseite geschleudert, wo sie mit einem weiteren Baum kollidierte. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall lediglich leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 17000 Euro.

Twistringen - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 03.05.2026, gegen 01:25 Uhr, befuhr ein 56- jähriger Twistringer mit seinem Pedelec die Westerstraße in Twistringen und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Vor Ort fiel den Beamten Alkoholgeruch und typische Ausfallerscheinungen auf. Der Radfahrer verletzte sich leicht durch den Sturz. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

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